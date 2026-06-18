ترمب: نتوقع وقفاً كاملاً للنار في كل الجبهات بما في ذلك حزب الله وإسرائيل

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تتوقع وقفاً تاماً لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل.

وذكر ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشال" اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالسلام، ونحن نشجع الجميع في منطقة الشرق الأوسط على الحفاظ على التزامهم بإتاحة الفرصة لمفاوضاتنا كي تتطور بشكل إيجابي وسلس".

وأضاف أن "الأسواق ترحب بما يحدث؛ إذ تشهد أسعار النفط انخفاضاً كبيراً، بينما ترتفع الأسهم بشكل ملحوظ".

وتابع: "نتوقع وقفاً كاملاً لإطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، إطلاق "عمليات عاشوراء" رداً على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار.

ويأتي ذلك تزامناً مع بدء مراسم عاشوراء التي يحييها الشيعة في لبنان، والتي تعتبر رمزاً للوقوف في وجه الظلم والطغيان والتضحية من أجل المبادئ.

والمفارقة أن هذه الاشتباكات تأتي في وقت وقعت فيه إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم تلزم الأطراف بإنهاء العمليات العسكرية على الجبهات كافة.

وجاء في نصها: "تعلن إيران والولايات المتحدة وحلفاؤهما عن إنهاء فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان".

وأكدت: "يلتزم الطرفان بعدم شن حروب أو عمليات عسكرية، والامتناع عن التهديد أو استخدام القوة، وضمان سيادة وسلامة لبنان، على أن يؤكد الاتفاق النهائي هذا الإنهاء الدائم للحرب".