ترمب: سوريا ستقوم بـ"عمل جيد" ضد حزب الله في لبنان

شفق نيوز- باريس

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس السوري أحمد الشرع يقوم بعمل جيد، لافتاً إلى أن سوريا ستقوم بـ"عمل جيد" ضد حزب الله في لبنان.

وأضاف ترمب، في ختام قمة مجموعة السبع في فرنسا: "يجب العمل على السلام في لبنان، وسنعمل على جهد موازٍ مع دول الخليج لمعالجة القضايا غير النووية، مثل الصواريخ الباليستية التقليدية، وهو ما سنتحدث عنه، أعني أنه يجب أن يكون لديهم بعض منها، لأن الآخرين لديهم البعض".

وقال ترمب إن توقيع الاتفاق مع إيران سيتم قريباً، مشيراً إلى أن ذلك قد يحدث غداً (الخميس) أو بعد غد (الجمعة).

وأوضح أن المناقشات الفنية بشأن المخزون النووي الإيراني ستبدأ على الفور، مضيفاً أن حركة الملاحة بمضيق هرمز زادت كثيراً.

ودافع ترمب عن الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة مع إيران، قائلاً إنه لم يكن يريد أن يشهد "كارثة اقتصادية"، مبيناً أن "الشيء الوحيد الذي لم أكن أريد رؤيته هو كارثة اقتصادية. ولو استمر هذا الوضع، لكان ذلك قد حدث"، مؤكداً أنه ناقش تفاصيل الاتفاق مع حلفاء الولايات المتحدة المشاركين في القمة.

وأردف ترمب، أن قادة الدول الحليفة الذين اطلعوا على تفاصيل الاتفاق "سعداء للغاية" بالتوصل إليه، مشيراً إلى وجود تأييد واسع للاتفاق بين شركاء واشنطن في مجموعة السبع.

وذكر الرئيس الأميركي عن إيران: "إذا لم يلتزموا بالاتفاقية فسنعود على الأرجح إلى قصفهم حتى يلتزموا بها".

وأكد أن الولايات المتحدة صادرت الكثير من أموال إيران وسيتعين عليها في مرحلة ما إعادتها، منبهاً إلى أن طهران لن تتمكن من الوصول إلى صندوق بقيمة 300 مليار دولار إلا إذا أحسنت التصرف.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أرسلت نسخة من مذكرة التفاهم مع إيران إلى إسرائيل، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ينفعل قليلاً في بعض الأحيان، لكنه شريك جيد، وأشكر إسرائيل ونتنياهو على الجهد بشأن إيران".

وكشف ترمب أن الاتفاق مع إيران "لن يغطي كل التفاصيل" مقدراً أنه ليست هناك حاجة لإرسال قوات دولية إلى مضيق هرمز.