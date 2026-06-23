ترمب: أسعار النفط في انخفاض حاد والعالم أصبح أكثر أمانا

شفق نيوز - واشنطن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، أن أسعار النفط ماضية نحو انخفاض حاد، معتبراً أن العالم بات أكثر أمناً بعد إبرام مذكرة تفاهم مشترك بين واشنطن وطهران، تمهيداً لإعلان سلام شامل في المنطقة.

وقال ترمب في تصريحات صحفية، إن إيران وافقت بشكل كامل على التفتيش النووي ولمدد طويلة وصفها بـ "اللانهاية"، كاشفاً في الوقت ذاته عن موافقته على رفع الحظر البحري بالكامل عن الموانئ الإيرانية.

وأضاف أن الأموال الإيرانية ستستخدم لشراء المنتجات الأمريكية، مشيراً إلى أن طهران قدمت تنازلات لإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الملاحة البحرية، مؤكداً أن إيران بحاجة إلى المساعدات الإنسانية "بشدة".

وأفاد الرئيس الأمريكي، بأن الأموال الإيرانية المفرج عنها ستودع في حساب ضمان تحت السيطرة الأمريكية، مبيناً أن المحادثات المستمرة مع الجانب الإيراني تسير على ما يرام.