ترمب: اتفقنا في قمة "الناتو" على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% وسرعة الإنتاج

شفق نيوز- أنقرة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عصر الأربعاء، إجراء نقاشات مهمة مع القادة في قمة الناتو المنعقدة بالعاصمة التركية أنقرة، معلناً الاتفاق في القمة على زيادة الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 5% من الناتج المحلي.

وأضاف ترمب في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، أن "الولايات المتحدة ستبقى أكبر مساهم مادياً وعسكرياً في الناتو، وعلينا إنتاج المعدات الدفاعية بشكل أسرع"، معتبراً أن "قمة الناتو في تركيا مهمة جداً".

وأكمل: قمة الناتو في تركيا مهمة جدا، والولايات المتحدة تبقى أكبر مساهم ماديا وعسكريا في الحلف.

وفي الشأن الإيراني، بين أنه "قد يسعى الإيرانيون إلى قتلي لكوني الهدف رقم واحد، وأنهم كانوا يريدون صفقة ثم أطلقوا النار على السفن".

وأشار إلى أن "الحرب على إيران كانت ناجحة عسكريا، وقمنا بتدمير الجيش الإيراني وأغرقنا 59 سفينة ودمرنا مئات الطائرات والرادارات وقضينا على قادتهم".