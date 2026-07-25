بينهم قائد خلية ومسؤول استخباري.. إسرائيل تغتال 3 أفراد من حماس بغزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، القضاء على قائد خلية نخبة في حماس مع عنصرين آخرين من الحركة أحدهما رئيس قسم في الاستخبارات.

وقال الجيش في بيان إنه شن هجوماً في وسط قطاع غزة الاثنين الماضي، وقضى على مهند أسعد محمود أبو غزال قائد خلية نخبة في حماس.

وأفاد بأن أبو غزال كان قد اقتحم منطقة كيبوتس كيسوفيم خلال عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

كما أشار إلى أن القوات الإسرائيلية تمكنت من قتل نبهان محمد نبهان العمصي، رئيس قسم في الاستخبارات العسكرية التابعة للواء غزة في حركة حماس.

وأوضح أنه وفي غارة أخرى نُفذت شمال قطاع غزة الثلاثاء الماضي، تمكن من القضاء على رائد هاني محمد العمصي وهو عنصر استطلاع في المنظومة الجوية التابعة لحماس.

ولفت الجيش إلى أنه وطوال الحرب وكذلك في الفترة الأخيرة، عملت العناصر التي جرت تصفيتها على الدفع بمخططات ضد قوات الجيش وإسرائيل، مشيراً إلى أنه تم القضاء عليهم في غارات جوية دقيقة بهدف إزالة التهديد.

وجدد في البيان التأكيد على أن قوات الجيش التابعة للقيادة الجنوبية منتشرة في المنطقة وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري.

وكانت وزارة الداخلية التابعة لحماس في غزة، قد أعلنت السبت، مقتل مدير شرطة محافظة شمال غزة العميد عبد الناصر المقادمة بعد استهداف الجيش الإسرائيلي دراجة هوائية كان يستقلها في منطقة الشيخ رضوان شمالي القطاع.