"بيلد": منفذ دهس برلين ألماني لبناني ومناصر لـ"داعش"

شفق نيوز- برلين

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، يوم الأحد، أن المشتبه الرئيسي في حادثة الدهس بالعاصمة برلين يدعى عبد البلوط، ويبلغ عمره 21 عاماً، ويعد من أنصار تنظيم "داعش".

وأوضحت أن لدى أجهزة أمن الدولة معلومات واسعة عن صلات المنفذ بالبيئة الإسلامية المتشددة وتبنيه أيديولوجية دينية متطرفة، لذلك يرجح المحققون أن يكون ما حدث "عملاً إرهابياً بدوافع إسلامية".

كما كشفت أن الرجل سبق أن ظهر في ملفات الشرطة في قضايا تتعلق بالابتزاز والتسبب بإصابات جسدية خطيرة، مشيرة إلى أنه مواطن ألماني من أصل لبناني، وأنه خرج في أيار/ مايو الماضي من مؤسسة إصلاحية للأحداث.

ووقع الحادث مساء السبت في منطقة متنزه تيرغارتن ببرلين، خلال فعالية شارك فيها مئات الآلاف، حيث اندفعت شاحنة بيضاء نحو الحشد قبل أن تصطدم بشجرة، ثم فر السائق إلى جهة غير معلومة، ووفقاً للمعطيات المحدثة، قتلت امرأة واحدة وأصيب 17 شخصاً.