مقتل شخص وإصابة 17 آخرين بحادث دهس قرب احتفالات لمجتمع الميم في برلين

شفق نيوز - برلين

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، أن شخصا لقي حتفه وأصيب 17 آخرون، بعضهم في حالة حرجة، بعدما ​دهست مركبة حشدا قرب احتفالات لمجتمع الميم في برلين ‌أمس السبت، ما أدى إلى إطلاق عملية بحث لملاحقة المتورطين.

وبعد ساعات من الواقعة، لا تزال تفاصيل كثيرة غير واضحة لكن الشرطة قالت إن ​المركبة صدمت عددا من الأشخاص بعدما اندفعت إلى متنزه ​تيرجارتن بوسط المدينة قرب بوابة براندنبورج.

وأضافت لاحقا أنها حددت ⁠هوية مشتبه به من التيار الإسلامي، وأنها تكثف جهودها ​للقبض عليه.