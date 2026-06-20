بوليفيا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة الاحتجاجات

شفق نيوز- لاباز

أعلن الرئيس البوليفي رودريجو باز، يوم السبت، حالة طوارئ في البلاد، مما يسمح بنشر قوات ​الجيش على نطاق أوسع لإزالة الحواجز واستعادة النظام بعد احتجاجات ‌أصابت الاقتصاد بالشلل على مدار الخمسين يوما الماضية.

وأغلقت الجماعات ⁠المحتجة، والعديد منها حليف للرئيس اليساري السابق إيفو موراليس، طرقا ​رئيسية مما أدى إلى تقطع السبل بالشاحنات وتعطيل إمدادات المواد الغذائية ​والوقود والأدوية إلى مناطق كثيرة، بما في ذلك مدينة لاباز.

واندلعت الأزمة في البداية بعد أن قطع باز فجأة إعانات الوقود المقدمة منذ وقت طويل بهدف تقليص ​العجز، وسط أزمة متفاقمة في الدولار ومحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وعلى ​الرغم من خطوات اتخذت لاحقا لتثبيت أسعار الوقود والتراجع عن إصلاحات تتعلق بالأراضي ‌ولا ⁠تحظى بشعبية، اشتدت الاحتجاجات لتتحول إلى حالة سخط أوسع نطاقا، إذ طالبت النقابات بزيادة الأجور ووضع حد لنقص الوقود والدولار واستقالة باز.

ورغم أن إعلان الطوارئ يدخل حيز التنفيذ فورا، يجب على الرئيس إخطار الكونغرس بحالة الطوارئ في غضون 24 ساعة ​من إصدار المرسوم، ليكون أمام الكونجرس بعد ذلك ما ​يصل إلى 72 ساعة للموافقة على الإجراء أو رفضه.