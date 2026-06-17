بلومبرغ: الخزانة الأميركية ستصدر إعفاءات للنفط والبتروكيماويات الإيرانية فور توقيع الاتفاق

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة "بلومبرغ"، يوم الأربعاء، بأن وزارة الخزانة الأميركية ستصدر إعفاءات للنفط والبتروكيماويات الإيرانية فور توقيع الاتفاق.

وقالت الوكالة نقلاً عن مصدر مطلع، إن واشنطن بدأت تعميم مضمون التفاهم مع إيران على الدول الحليفة في قمة دول السبع في فرنسا.

وأضاف، أن تفاصيل التفاهم الفنية قيد الإعداد، مما يشير إلى احتمال تغيير الصيغة النهائية قبل التوقيع.

وفي السياق، نقلت "بلومبرغ" عن مسؤول أميركي قوله، إن إيران لن تجني فوائد الاتفاق إلا إذا أوفت بالتزاماتها.

وأشار إلى أن التزامات إيران تشمل عدم امتلاك سلاح نووي وتحييد موادها المخصبة وحرية الملاحة بمضيق هرمز.

ويأتي هذا بعد تأكيد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، أن واشنطن تسعى إلى تحقيق نتائج مثمرة في المفاوضات المرتقبة مع إيران خلال 60 يوماً، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل في المنطقة بعد تصاعد حدة التوترات التي دامت لأكثر من ثلاثة أشهر.

وتستعد الولايات المتحدة وإيران لإطلاق جولة من المفاوضات الفنية الرامية إلى وضع آليات التنفيذ والرقابة الخاصة بالاتفاق.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قد أعلن في ساعة متأخرة من ليل الأحد-الاثنين، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى "اتفاق سلام" ينهي بشكل فوري جميع العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، بما في ذلك في لبنان، على أن يقام حفل التوقيع في جنيف في 19 حزيران/ يونيو الجاري.