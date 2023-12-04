بلا خسائر.. زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تركيا

شفق نيوز/ هز زلزال بقوة 5.1 درجة، يوم الإثنين، عدن مناطق في تركيا، وفق ما ذكرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

وأوضحت الإدارة أن الزلزال وقع عند الساعة 10:42 صباحا في خليج جيمليك، بعمق 9 كليومترات تقريبا.

وقال وزير الداخلية، علي يرلي كايا: "بعد الزلزال تم إرسال جميع فرق مؤسساتنا ذات الصلة، خاصة إدارة الكوارث والطوارئ، إلى المنطقة لإجراء المسح الميداني".

وأضاف: "نحن نتابع التطورات عن كثب، وأتمنى لمواطنينا المتضررين من الزلزال الشفاء العاجل، وحفظ الله بلادنا وأمتنا من الكوارث".

بدوره، قال حاكم إسطنبول، داود غول، إنه "لا توجد تطورات سلبية" بشأن الزلزال الذي شعر به سكان المدينة، بالإضافة إلى مدن كوجايلي وبورصة وسكاريا وجناكالي، والعديد من المناطق الأخرى.

وفي نفس السياق، أوضح رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أنه "لا يوجد أي موقف سلبي وصل إلينا في إسطنبول حتى الآن، ونحن نتابع الأوضاع".

وتقع تركيا على خط صدع زلزالي رئيسي في العالم. وفي فبراير الماضي، أسفر زلزال هائل جنوبي البلاد عن مقتل 50 ألف شخص، ودمار هائل في عدة مدن.

وتسبب زلزال في إزميت على بعد حوالي 100 كلم جنوب شرق إسطنبول، بمقتل 17 ألف شخص عام 1999.