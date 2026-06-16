بكين تبلغ إسلام آباد: مفاوضات واشنطن وطهران المقبلة "أكثر صعوبة"

وزير الخارجية الباكستاني برفقة نظيره الصيني في بكين - 31 آذار 2026 (أ.ف.ب)

شفق نيوز- بكين

أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي، نظيره الباكستاني إسحق دار، يوم الثلاثاء بأن المرحلة المقبلة من المفاوضات التي توسّطت فيها باكستان بين الولايات المتحدة وإيران ستكون "أكثر صعوبة".

وقال وانغ يي خلال مكالمة هاتفية مع إسحق دار إنه "من المتوقع أن تكون المرحلة الثانية من المفاوضات مقارنة بالمرحلة الأولى منها أكثر صعوبة"، مشيراً إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "ينبغي له أن يضطلع بدور أكبر" لبلوغ صفقة نهائية، بحسب بيان للخارجية الصينية.

وقد رحب وزير الخارجية الصيني بالمرحلة الأولى من مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وهنأ باكستان على المساعدة في تيسير الاتفاق بين الطرفين، وحث على بذل جهود متواصلة للمضي قدماً في المحادثات وتعزيز السلام في الشرق الأوسط.

وقال وانغ يي لإسحق دار "يجب ألا يحدث هناك تراجع، ناهيك عن العودة إلى استخدام القوة"، معتبراً أن "التوافق الحالي ليس غاية في حد ذاته، بل هو نقطة انطلاق جديدة".

وأضاف أن "إرساء سلام دائم في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج يتطلب دائماً جهوداً مستمرة من مختلف الأطراف"، موضحاً أن الصين مستعدة للتعاون مع باكستان لتحقيق هذا الهدف.

وسبق أن أشار مسؤولون باكستانيون إلى أن الصين، الحليف الوثيق لإسلام أباد وأكبر شريك تجاري لإيران، أدت دوراً رئيسياً على مستوى دعم جهود الوساطة التي تبذلها.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن وانغ ودار اتفقا خلال اتصالهما على مواصلة العمل "من أجل تسوية سلمية لكل القضايا العالقة"، بما في ذلك ممر النفط البحري في مضيق هرمز الذي تغلقه إيران عملياً في خطوة ردت عليها الولايات المتحدة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية، ما أثر بشدة على أسواق الطاقة.

وأضافت الوزارة في بيانها أن الرجلين "أشارا إلى الأهمية التي يكتسيها فتح مضيق هرمز بالنسبة للاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة، والتجارة الدولية".

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قد أعلن في ساعة متأخرة من ليل الأحد-الاثنين، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى "اتفاق سلام" ينهي بشكل فوري جميع العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، بما في ذلك في لبنان، على أن يقام حفل التوقيع في جنيف في 19 حزيران/ يونيو الجاري.