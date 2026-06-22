بعد وقف إطلاق النار في لبنان.. إسرائيل تسحب قواتها من الشمال

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت "القناة 12" العبرية، يوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي سحب فرق التأهب في الشمال بعد وقف إطلاق النار مع لبنان، فيما أعلنت إسرائيل مقتل "سباعي أبو حسنة" أحد عناصر قوات النخبة لحماس في قطاع غزة.

وذكرت "القناة 12"، أن الجيش الإسرائيلي أبلغ فرق التأهب في الشمال إنهاء استدعاء جميع أفرادها للخدمة في ضوء وقف النار، اعتباراً من الأحد المقبل.

وفي السياق، نقل موقع "واللا" العبري، عن مصدر أمني قوله، إن البيت الأبيض لا يمارس ضغطاً حقيقياً على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان.

وأضاف المصدر، أن إسرائيل قد توافق على انسحاب تدريجي من مناطق في جنوب لبنان.

من جانب آخر، أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، مقتل "سباعي أبو حسنة" أحد عناصر قوات النخبة لحماس في قطاع غزة.

وقال الجيش، إن "أبو حسنة" الذي قتل في غارة جوية أول، أمس السبت، بغزة شارك بهجوم "7 أكتوبر" واحتجز رهائن.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، عن توجه لبحث انسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي من بعض المناطق في جنوب لبنان.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصدر إسرائيلي قوله إن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى الانسحاب جزئياً من "الخط الأصفر" في جنوب لبنان، مشيراً إلى أن المحادثات بين إسرائيل ولبنان ستحدد المناطق التجريبية التي ستُنقل مسؤوليتها إلى الجيش اللبناني.