بعد هجوم الأردن.. ارتفاع قتلى الجيش الأميركي بحرب إيران إلى 16

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة "أسوشييتد برس"، مساء السبت، بمقتل 16 عسكرياً أميركياً وإصابة أكثر من 430 آخرين منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، مقتل عسكريين أميركيين اثنين خلال تصدي القوات الأميركية وقوات شريكة لهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة شنتها إيران على الأردن أمس الجمعة.

وأضافت القيادة، في بيان، أن عسكرياً أميركياً ثالثاً لا يزال في عداد المفقودين، فيما تم إجلاء 4 عسكريين أميركيين إلى مستشفيات في الأردن لتلقي العلاج.

إلى ذلك، نشر حساب Clash Report المتخصص بأخبار الحرب مقطع فيديو قال إنه يظهر "صواريخ باليستية إيرانية تصيب قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن ليلاً"، دون تحديد التاريخ الدقيق لهذا الهجوم.

وأبانت اللقطات لحظة سقوط صاروخين بشكل مباشر في القاعدة، فيما هرع المتواجدون فيها إلى الاحتماء بعد سقوط صاروخ بجانبهم مباشرة.