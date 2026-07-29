بعد قصف العراق.. مصر تساند السعودية

شفق نيوز- القاهرة

أعلنت مصر، يوم الأربعاء، تضامنها الكامل مع السعودية والأردن، مدينةً الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية في المملكة والاعتداءات التي طالت الأردن، ووصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي وتصعيد يهدد أمن المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إنها تدين "بأشد العبارات" استهداف المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، والاعتداءات التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية، معتبرة أنها تمثل اعتداءات مرفوضة على سيادة الدول والمنشآت المدنية والحيوية، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقوض أمن الطاقة العالمي.

وأكدت خارجية مصر، تضامنها الكامل مع السعودية والأردن، ودعمها للإجراءات التي تتخذها الدولتان للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وحماية سيادتهما ومنشآتهما الحيوية، مجددة رفضها لجميع الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية أو تمس أمن الدول العربية وسيادتها.

ويأتي الموقف المصري، بعد ساعات من إدانة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الهجمات التي تعرضت لها السعودية، مؤكداً وقوف دول الخليج إلى جانب المملكة ودعمها لإجراءاتها في حماية أمنها وسيادتها، فيما اتهم فصائل مسلحة عراقية بالوقوف وراء الهجمات.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تدمير طائرات مسيّرة استهدفت منشآت نفطية في المملكة، مشيرة إلى أنها انطلقت من داخل الأراضي العراقية.

وفي أعقاب ذلك، ورغم إعلان الحكومة العراقية إدانتها للهجمات وتشكيل لجنة تحقيق في الحادث، شنت مقاتلات أميركية - سعودية مشتركة، فجر الأربعاء، ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة لهيئة الحشد الشعبي داخل العراق، ما أسفر، وفق الهيئة، عن مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في حصيلة أولية.