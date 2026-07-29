مجلس التعاون الخليجي: أعمال الميليشيات في العراق تمثل تصعيداً خطيراً

شفق نيوز - متابعة

ندد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، اليوم الأربعاء، بالهجمات التي تعرضت لها السعودية مؤخراً، متهماً فصائل مسلحة عراقية بالوقوف وراءها تزامناً مع تصاعد حدة التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وقال البديوي في تصريحات صحفية، إن "دول الخليج تقف صفاً واحداً إلى جانب السعودية، وتؤيد جميع إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها"، معتبراً أن "أعمال الميليشيات الموالية لإيران في العراق تمثل تصعيداً وتهديداً مباشراً" لدول المنطقة، على حد وصفه.

ويأتي هذا الموقف تزامناً مع أعلنت عنه وزارة الدفاع السعودية، مساء أمس الثلاثاء، بشأن تدمير طائرات مسيّرة استهدفت منشآت نفطية في المملكة، مشيرة إلى أن تلك المسيرات انطلقت من داخل الأراضي العراقية.

وفي التطورات الميدانية، شنت مقاتلات حربية أميركية - سعودية مشتركة، فجر اليوم الأربعاء، ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة للحشد الشعبي داخل الأراضي العراقية.

وأسفرت الضربات عن سقوط 20 قتيلاً و32 جريحاً في حصيلة "غير نهائية" قابلة للزيادة، بحسب بيان رسمي صادر عن هيئة الحشد الشعبي.