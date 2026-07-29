بعد توعد ترمب.. استعدادات أميركية لـ"رد مضاد وكبير" على إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت "القناة 15" العبرية، مساء الأربعاء، بأن الاستعدادات الأميركية تشير إلى وجود خطة لـ"تحرك واسع النطاق" ضد إيران وليس مجرد رد منفرد.

وأضافت القناة أن الاعتقاد في الأوساط الدفاعية يتزايد بأن الولايات المتحدة تقترب من "رد مضاد كبير على إيران".

يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستوجه ضربات "قوية جداً" لإيران رداً على إطلاقها خمسة صواريخ أسقطتها الولايات المتحدة أمس الثلاثاء.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسؤول أميركي، أن إيران أطلقت فجراً، عدة صواريخ باليستية باتجاه قاعدة عسكرية أميركية في الأردن، في أول هجوم من نوعه منذ تعليق ترمب الضربات على إيران لإفساح المجال أمام المساعي الدبلوماسية.