ترمب: سنضرب إيران بشدة

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستوجه ضربات قوية جداً لإيران.

وأضاف ترمب، في تصريحات للصحافيين، أن الولايات المتحدة أسقطت خمسة صواريخ أطلقتها إيران، أمس الثلاثاء.

وتابع: "لذلك، أصبح الدور علينا الآن، وسنرى ما إذا كنا سنتوصل في مرحلة ما إلى اتفاق. لكننا سنوجه لهم ضربات قوية جداً".

وفي وقت سابق اليوم، قال ترمب، إن الهجوم على "المليشيات" في العراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية، وذلك بعد ساعات من استهداف مقرات الحشد بواسطة الطيران "الأميركي- السعودي" وسقوط قتلى وجرحى.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسؤول أميركي، أن إيران أطلقت فجراً، عدة صواريخ باليستية باتجاه قاعدة عسكرية أميركية في الأردن، في أول هجوم من نوعه منذ تعليق ترمب الضربات على إيران لإفساح المجال أمام المساعي الدبلوماسية.