بعد بريطانيا.. الولايات المتحدة تدعو رعاياها إلى مغادرة العراق "فوراً"

شفق نيوز- بغداد

دعت السفارة الأميركية في بغداد، يوم الخميس، المواطنين الأميركيين إلى مغادرة العراق فوراً، محذرة من تصاعد التوترات الأمنية في الشرق الأوسط واحتمال حدوث تطورات مفاجئة قد تؤثر في حركة السفر والأمن بالمنطقة.

وقالت السفارة، في "تحذير أمني"، نشرته على حسابها في موقع "اكس"، إن الوضع الأمني في الشرق الأوسط ما يزال معقداً وقابلاً للتصعيد بشكل غير متوقع، داعية المواطنين الأميركيين إلى توخي الحذر ورفع مستوى اليقظة، والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق بعض المجالات الجوية مؤقتاً، وحدوث اضطرابات في حركة السفر.

وأضافت أن عدداً من شركات الطيران أجّل استئناف رحلاته وفق الجداول السابقة، فيما ألغت شركات أخرى بعض مساراتها، مطالبة المواطنين الأميركيين بالتحقق من حالة رحلاتهم والتواصل مع شركات الطيران في حال حدوث أي تغيير.

وأشارت السفارة إلى أن منشآت دبلوماسية أميركية، بينها منشآت خارج منطقة الشرق الأوسط، تعرضت للاستهداف، محذرة من احتمال استهداف إيران والجماعات الموالية لها مصالح أميركية أخرى في الخارج، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الأميركية.

كما دعت المواطنين الأميركيين الموجودين خارج الشرق الأوسط إلى إعادة النظر في السفر إلى المنطقة أو المرور عبرها، ومتابعة التحديثات الخاصة بحركة الطيران.

ويأتي التحذير الأميركي بعد يوم من إصدار الحكومة البريطانية تحذيراً مماثلاً لمواطنيها، دعتهم فيه إلى الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق بعض المجالات الجوية، في ظل استمرار التوترات الأمنية المتصاعدة في الشرق الأوسط.