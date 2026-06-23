بزشكيان يشيد بباكستان: لعبت دوراً كبيراً في تسهيل المفاوضات مع واشنطن

شفق نيوز- إسلام آباد

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان، مساء اليوم الثلاثاء، على "الدور الكبير" لباكستان في تسهيل المفاوضات مع واشنطن، مشددا على أن السلام والأمن والتعاون الإقليمي هي السبيل لتقدم منطقة غرب آسيا.

وقال بزشكيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، في إسلام آباد: "أجريت محادثات بناءة مع مسؤولين باكستانيين"، مبيناً أن "رئيس وزراء باكستان وقائد الجيش بذلا جهوداً كبيرة في المفاوضات ونقدر لهما هذا الدور".

وتابع بزشكيان: "بحثنا مع رئيس الوزراء وقائد الجيش في باكستان التطورات الراهنة في الإقليم والعالم"، مثمناً ما وصفه بـ"دور باكستان في تسهيل المفاوضات والتوصل إلى مذكرة التفاهم".

وأكمل بزشكيلن: "نؤمن بأن تقدم منطقة غرب آسيا يعتمد على السلام والأمن والتعاون الإقليمي".

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، قد أعلن عن ترتيبات جديدة للإشراف على جولات التفاوض المستقبلية بين إيران والولايات المتحدة، بمشاركة قطر وباكستان كوسيطين في العملية التفاوضية.

وكان آبادي قد أعلن في وقت سابق اختتام المحادثات الفنية بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية، والتوصل إلى اتفاق بشأن إطار المفاوضات المستقبلية.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، تقرر تشكيل أربع مجموعات عمل تتعلق بإنهاء العقوبات، والشؤون النووية، وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى المراقبة والتنفيذ.

وكان الوسطاء قد أعلنوا، الأحد الماضي، اختتام الجولة الأولى من المحادثات بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، والتوصل إلى خارطة طريق تستهدف إبرام اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، مع استمرار المحادثات الفنية خلال الأيام المقبلة.