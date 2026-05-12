بريطانيا: سنساهم بمهمة دفاعية لتأمين هرمز

أعلنت المملكة المتحدة، يوم الثلاثاء، أنها ستساهم بمسيّرات، وطائرات مقاتلات، وسفينة حربية في مهمة متعددة الجنسيات لتأمين مضيق هرمز.

وأوضحت بريطانيا، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، أن مساهمة المملكة المتحدة ستشمل معدات ذاتية التشغيل لكشف الألغام، ومقاتلات "تايفون"، والسفينة الحربية "دراغون".

وأضافت أن "المهمة الدفاعية البريطانية مدعومة بتمويل جديد قدره 115 مليون جنيه إسترليني لطائرات مسيّرة لكشف الألغام وأنظمة مضادة للطائرات المسيّرة".

بدروه، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي: "مع حلفائنا، ستكون هذه المهمة متعددة الجنسيات دفاعية، ومستقلة، وذات مصداقية".

وكانت المملكة المتحدة، قد أعلنت السبت الماضي، أنها ستنشر المدمرة "إتش إم إس دراغون" في الشرق الأوسط، وذلك استعداداً لمهمة في مضيق هرمز.

من جهتها، أكدت القوات المسلحة الفرنسية، الأربعاء الماضي، بأن مجموعة حاملات طائرات تتحرك إلى البحر الأحمر استعداداً لمهمة مستقبلية محتملة.

وأضافت القوات، وفقاً لـ"رويترز"، أن التحرك يأتي ضمن خطة فرنسية بريطانية تتعلق بتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

في المقابل، حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد الماضي، من أن أي تحرك فرنسي بريطاني في مضيق هرمز بدعوى تعزيز حرية الملاحة يمثل "عسكرة" لممر مائي حيوي، مما يدفع طهران للرد.

وعقب هذا التحذير، نفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نية بلاده نشر سفن حربية في مضيق هرمز، مبيناً أن المهمة كانت تأمين للملاحة البحرية وبشكل "منسق مع إيران".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أنها غيّرت مسار 65 سفينة تجارية منذ بدء فرض الحصار على إيران في 13 نيسان/ أبريل الماضي، فيما أكدت تعطيل أربع سفن "لم تمتثل" للإجراءات المفروضة.