القيادة المركزية الأميركية: تغيير مسار 65 سفينة و"لينكولن" تواصل حصار إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الثلاثاء، أنها غيّرت مسار 65 سفينة تجارية منذ بدء فرض الحصار على إيران، فيما أكدت تعطيل أربع سفن "لم تمتثل" للإجراءات المفروضة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن تواصل عملياتها في بحر العرب، ضمن مهام تنفيذ الحصار المفروض على إيران.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات العسكرية والسياسية في منطقة مضيق هرمز، بالتزامن مع استمرار التحركات البحرية الأميركية والإيرانية في المنطقة.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن صباح الثلاثاء، توسيع منطقة مضيق هرمز ليشمل مناطق جديدة على السواحل والجزر الإيرانية.

كما أعلنت قيادة القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني أن زورقاً أميركياً سريعاً حاول عبور منطقة مضيق هرمز، لكنه واجه رصداً دقيقاً من قبل القوات المسلحة الإيرانية.