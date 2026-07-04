الأمراض الجلدية تجتاح غزة.. 9300 إصابة معدية خلال أسبوعين

شفق نيوز- غزة

أعلن مسؤول طبي في قطاع غزة، يوم السبت، تسجيل آلاف الإصابات بأمراض جلدية معدية خلال الأسبوعين الماضيين، محذراً من اتساع نطاق انتشار العدوى في ظل النقص الحاد بالأدوية والمستلزمات الطبية واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية.

وقال مدير الإغاثة الطبية شمالي قطاع غزة، محمد أبو عفش، في تصريحات صحفية، إن نحو 9300 إصابة بأمراض جلدية معدية، من بينها الجدري المائي والجرب والتقمل، جرى رصدها خلال أسبوعين فقط عبر 130 مركزاً صحياً في مختلف أنحاء القطاع.

وأضاف أبو عفش أن استمرار نقص العلاجات يهدد بخروج الوضع الصحي عن السيطرة، خاصة داخل مراكز الإيواء ومخيمات النازحين التي تشهد اكتظاظاً شديداً، مشيراً إلى أن انتشار الأمراض المعوية المرتبطة بتلوث المياه والغذاء يزيد من تعقيد الأزمة الصحية.

وأوضح أبو عفش أن القطاع الصحي يواجه نقصاً حاداً في الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية نتيجة استمرار الحصار، لافتاً إلى أن الأزمة طالت أدوية الأمراض المزمنة، بما في ذلك أدوية السكري والقلب وارتفاع ضغط الدم، التي قال إنها أصبحت شبه معدومة حتى في القطاع الخاص.

وأشار كذلك إلى أن مرضى الفشل الكلوي يواجهون صعوبات متزايدة بسبب النقص في المحاليل والمواد اللازمة لإجراء جلسات غسيل الكلى.

وحذر المسؤول الطبي أيضاً من ارتفاع معدلات سوء التغذية مع تراجع كميات المساعدات الإنسانية، معتبراً أن ذلك يضعف المناعة ويزيد من قابلية انتشار الأمراض، لا سيما بين الأطفال والنساء الحوامل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مقتل 7 فلسطينيين وانتشال 9 جثامين خلال 48 ساعة، ما رفع حصيلة الضحايا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 73 ألفاً و90 قتيلاً.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل قد دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمالي القطاع، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب على غزة.