الناتو يشيد بواشنطن: منعت التهديد النووي الإيراني

شفق نيوز- بروكسل

وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، يوم الأربعاء، تحرك الولايات المتحدة لمنع التهديد النووي الإيراني و"تقويض" قدرات طهران الصاروخية بأنه يعزز الأمن للجميع.

وقال روته في تصريحات صحفية: "نرحب بالاتفاق الذي أبرمه الرئيس ترمب مع إيران".

وبشأن الحرب بين أوكرانيا وروسيا، أضاف أمين عام الناتو: "أعطينا الأولوية لدعم أوكرانيا التي أثبتت قدرتها على وقف آلة الحرب الروسية وتغيير مسار المعركة".

وتستعد الولايات المتحدة وإيران لإطلاق جولة من المفاوضات الفنية الرامية إلى وضع آليات التنفيذ والرقابة الخاصة بالاتفاق.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قد أعلن في ساعة متأخرة من ليل الأحد-الاثنين، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى "اتفاق سلام" ينهي بشكل فوري جميع العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، بما في ذلك في لبنان، على أن يقام حفل التوقيع في جنيف في 19 حزيران/ يونيو الجاري.