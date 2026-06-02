المرجعية العليا للطائفة العلوية في سوريا ترهن استقرار المنطقة بتأمين حقوق العلويين

شفق نيوز- دمشق

أكدت المرجعية الروحية العليا للطائفة العلوية في سوريا والمهجر، الشيخ غزال غزال، يوم الثلاثاء، أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا باستقرار المكون العلوي، مشدداً على إن الانتماء العلوي ليس تهمة أو سبباً للاستهداف الجماعي.

وقال غزال في بيان بمناسبة "عيد الغدير"، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المكون العلوي يتعرض لحرب ظالمة ومتعددة الأوجه من قِبل حكومة الإرهاب التي تسعى للنيل من الأرض، والهوية، ووحدة الصف، وزرع اليأس والفرقة في النفوس".

وشدد على "رفض تحويل الانتماء العلوي إلى تهمة أو سبباً للاستهداف الجماعي"، مؤكداً على أن "الجرائم تُنسب فقط لمرتكبيها وأن المجرمين لا يمثلون إلا أنفسهم مهما حاولوا الاحتماء خلف أسماء الطوائف أو الشعارات".

وأضاف رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى أنه "لن يكون هناك استقرار في المنطقة ما لم يستقر المكون العلوي وتتحقق مطالبه".

وحذر من "الانجرار وراء الشكوك والشائعات التي يحاول البعض استخدامها لتحويل الاختلاف إلى خصومة وصراع ينهش الجسد الواحد".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد أدت مجازر 7 آذار/ مارس الماضي بحق الطائفة العلوية التي شهدتها مناطقهم إلى مقتل أكثر من 400 مدني في حي القصور ببانياس وحده خلال الهجمات التي وقعت قبل عام، بينهم أشخاص كانوا نياماً في منازلهم وقت وقوعها، كما شهدت قرية الصنوبر في ريف جبلة سقوط نحو 317 مدنياً، بينهم أطباء ومعلمون ونساء وأطفال، بالإضافة إلى سقوط مئات الضحايا العلويين في باقي مدن وأرياف الساحل والداخل.