المجلس العلوي ينفي وفاة الشيخ غزال في أربيل

شفق نيوزـ أربيل

نفى المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، يوم الأحد، أنباء تداولتها مواقع محلية عن وفاة المرجعية الروحية العليا للطائفة العلوية، الشيخ غزال غزال، أو بشأن مكان وجوده، مؤكداً أن ما يُنشر بهذا الخصوص "عارٍ عن الصحة كلياً".

وقال المجلس في بيان توضيحي، إن "الادعاءات المتداولة بشأن استشهاد العلامة الشيخ غزال غزال أو مكان تواجده عارية عن الصحة كلياً"، داعياً أبناء الطائفة العلوية إلى عدم الانجرار خلف الشائعات والحملات التي قال إنها تستهدف "زرع الخوف والبلبلة وردات الفعل".

وجاء البيان بعد تداول أنباء على مواقع محلية ومنصات تواصل اجتماعي تحدثت عن وفاة غزال في مدينة أربيل.

ويُعد الشيخ غزال من أبرز المرجعيات الدينية للطائفة العلوية.