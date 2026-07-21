الكويت تسلم السفير الإيراني مذكرة احتجاج بشأن "كيفان"

شفق نيوز- الكويت

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، عصر اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني لديها، محمد توتونجي، حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج على قيام إيران باستهداف الناقلة الكويتية "كيفان"، أمس الاثنين، أثناء عبورها مضيق هرمز.

وأكد نائب وزير الخارجية السفير حمد المشعان في بيان، أن "هذا الاعتداء السافر يأتي في ظل تصاعد العدوان الآثم الذي تشنه إيران ضد دولة الكويت منذ 28 شباط/ فبراير 2026، بما في ذلك البيانات التحريضية والاستفزازية الصادرة عن الجانب الإيراني".

وأضاف أن "الاعتداء يشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت وسلامة أراضيها ومصالحها، وتهديداً لأمن وحرية الملاحة الدولية، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026".

وجدد المشعان، مطالبة الكويت لإيران بالوقف الفوري لهجماتها غير المشروعة، مشدداً على احتفاظ الكويت بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما حمل إيران المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وعدوانها المتواصل على دولة الكويت.

وفي وقت سابق من عصر الثلاثاء، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية، مؤكداً استمرار عمليات الاعتراض.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية إخراج عدد من وحدات توليد الكهرباء عن الخدمة، إثر تعرض محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجمات، قالت إنها تسببت باندلاع حرائق في عدد من مرافقها، قبل أن تتمكن فرق الطوارئ من السيطرة عليها والبدء بإصلاح الأضرار.