قصف جديد يطال البحرين والكويت

شفق نيوز- الكويت- المنامة

أفادت مصادر رسمية، يوم الثلاثاء، بتعرض الكويت والبحرين لهجمات صاروخية ومسيرات، فيما أعلنت القوات المسلحة في البلدين اعتراض الأهداف الجوية، بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار ودعوة السكان إلى التوجه لأقرب مكان آمن.

وقال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية، مؤكداً استمرار عمليات الاعتراض.

في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.

كما أعلنت قوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الهجمات الجوية الإيرانية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية إخراج عدد من وحدات توليد الكهرباء عن الخدمة، إثر تعرض محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجمات، قالت إنها تسببت باندلاع حرائق في عدد من مرافقها، قبل أن تتمكن فرق الطوارئ من السيطرة عليها والبدء بإصلاح الأضرار.