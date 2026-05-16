القوات الإيرانية تضبط ناقلة نفط "مخالفة" في مضيق هرمز

شفق نيوز- طهران

أعلن التلفزيون الإيراني، يوم السبت، توقيف ناقلة نفط "مخالفة" مع حمولة 450 ألف برميل بتهمة "الإخلال بالنظام الاقتصادي الإيراني" في مضيق هرمز.

وقال التلفزيون الإيراني إنه تمت استعادة النفط المهرب من الناقلة المخالفة في مضيق هرمز.

وأوضح أن الناقلة حاولت الفرار عبر تغيير العلامات البصرية وإخفاء اسمها الحقيقي، لكن القوات الإيرانية تمكنت من استعادة الحمولة وضبط السفينة بتهمة الإخلال بالنظام الاقتصادي الإيراني.

كما أفاد التلفزيون الإيراني بأن الأوروبيين دخلوا في مفاوضات مباشرة مع القوات البحرية التابعة للحرس الثوري وذلك عقب عبور سفن تابعة لدول شرق آسيا عبر مضيق هرمز.

وأكدت المصادر أن سيطرة النظام الإيراني في المضيق "ما تزال قائمة" حيث يتم الدخول من جنوب جزيرة هرمز والخروج من جنوب جزيرة لارك وفق الآلية المعتمدة، بحسب التلفزيون.

ونقل التلفزيون عن بحارة سفينة أوروبية إشادتهم بما وصفوه بـ"الاحترام الممتاز لقوانين الملاحة البحرية" من جانب البحرية الإيرانية، مؤكدين أنهم ينسقون حالياً مع الحرس الثوري لتأمين الحماية.

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، السبت، تعطيل 4 سفن وتحويل مسار 78 منذ بدء الحصار البحري ضد إيران في 13 نيسان/ أبريل الماضي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن في آذار/ مارس الماضي، أن البحرية الأميركية ستبدأ بمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن عند الاقتضاء، مشيراً إلى أن واشنطن ستوفر تأميناً لجميع الشحنات التجارية التي تمر عبره بأسعار "معقولة للغاية".