الجيش الأميركي يعطل ويحول مسار 82 سفينة منذ الحصار على إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، يوم السبت، تعطيل 4 سفن وتحويل مسار 78 منذ بدء الحصار البحري ضد إيران في 13 نيسان/ أبريل الماضي.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مروحية تابعة للجيش الأميركي تراقب سفناً تجارية أثناء تحليقها فوق المياه الإقليمية قرب مضيق هرمز، وذلك في إطار جهود الولايات المتحدة لإنفاذ الحصار البحري المفروض على إيران".

وأضافت: "حتى 16 أيار/ مايو الجاري، تم تحويل مسار 78 سفينة تجارية، وتعطيل 4 سفن لضمان الامتثال".

A U.S. Army helicopter observes commercial ships while flying over regional waters near the Strait of Hormuz during U.S. enforcement of the maritime blockade against Iran. As of May 16, 78 commercial ships have been redirected, and 4 have been disabled to ensure compliance. pic.twitter.com/VYV8idzhuU — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 16, 2026

في المقابل، أكدت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، السبت، قدرتها على تلبية طلبات جميع السفن التي ترغب في عبور مضيق هرمز.

ونقل التلفزيون الإيراني عن القوة البحرية للحرس الثوري قولها، إن جميع البحارة باتوا الآن يتواصلون مع القوة البحرية للحرس الثوري من أجل عبور آمن وأكثر سهولة.

ويأتي تصريح بحرية الحرس الثوري، بعد ما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلاً عن مصادر مطلعة، في وقت سابق من اليوم السبت، بأن السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز لم تستفد من برنامج التغطية التأمينية الأميركي، على الرغم من الخطط التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن في آذار/ مارس الماضي، أن البحرية الأميركية ستبدأ بمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن عند الاقتضاء، مشيراً إلى أن واشنطن ستوفر تأميناً لجميع الشحنات التجارية التي تمر عبره بأسعار "معقولة للغاية".