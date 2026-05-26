القضاء الإيراني يعلق عمل "هيئة رئاسية" بسبب قرار إعادة الإنترنت

أفادت وكالة "فرانس برس"، يوم الثلاثاء، بأن السلطة القضائية الإيرانية، أمرت بتعليق عمل الهيئة الخاصة لتنظيم وإدارة الفضاء السيبراني، وهي هيئة تابعة للرئاسة، وذلك بسبب أوامر صدرت منها بإعادة خدمة الإنترنت إلى البلاد.

والهيئة الخاصة لتنظيم وإدارة الفضاء السيبراني"، هي جهة أنشأها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في 12 أيار/مايو الجاري، لإدارة ملف الاتصالات والإنترنت خلال الأزمة الحالية.

وكانت الهيئة قد أعلنت، أمس الاثنين، قراراً يقضي بـ"إعادة الإنترنت" تدريجياً داخل إيران، وفق ما أكدته المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، بعد تقارير تحدثت عن صدور توجيه مباشر من الرئيس الإيراني لإعادة الخدمة.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد وجّه يوم أمس الاثنين، وزارة الاتصالات بإعادة شبكة الإنترنت العالمية إلى حالتها التي كانت عليها قبل اندلاع الاحتجاجات والتوترات الأمنية في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويأتي القرار بعد فترة من قيود واسعة على الوصول إلى الشبكة الدولية استمرت لنحو 87 يوماً، وفق ما أوردته تقارير الاعلام الإيراني.

من جانبه قال موقع "اينترنشنال ايران" أن القرار جاء بعد بيانات حكومية أشارت إلى رفض نحو 70% من المواطنين استمرار حجب الإنترنت، إضافة إلى تسجيل خسائر اقتصادية كبيرة في قطاع الأعمال تجاوزت ملياري دولار.