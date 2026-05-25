مجلس الأمن القومي الإيراني: لا تراجع في الموقف وجهودنا الجماعية ستقودنا للنصر

شفق نيوز- طهران

وجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، يوم الاثنين، رسالة إلى شعب بلاده يحث فيها على الوحدة والتماسك، فيما شدد على عدم التراجع في الموقف.

وقال ذو القدر في بيان، أوردته وسائل إعلام إيرانية: "الميدان العسكري والدبلوماسية وكذلك الشعب المبعوث في الشوارع أثبت من خلال مقاومته البطولية عدم التراجع في الموقف، حيث تمكن من إرباك العدو وإفشاله".

وأضاف أن "البلاد تحتاج الآن، أكثر من أي وقت مضى، إلى الوحدة والتماسك لكي يُصاب الأمريكيون والاسرائيليين بالإحباط في هذا المجال أيضاً".

وأوضح، أن "ميدان الوحدة والتماسك هو أيضاً ساحة أخرى في المعركة"، مشيراً إلى أن الجهود الجماعية لمنع أي قول أو فعل يضعف الوحدة ستقود إيران إلى النصر النهائي.

وكان قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني اللواء علي عبد اللهي، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن بلاده ستُدخل منظومات دفاع جوي جديدة إلى الخدمة بهدف مواجهة الهجمات الجوية بصورة "أكثر فاعلية".

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن "إيران لا تتحدث حالياً عن الملف النووي، وتركيزها ينصب على إنهاء الحرب والتوصل إلى أفضل الحلول بما يضمن مصالح البلاد".

وأضاف بقائي، أن "طهران تختار توقيت الرد على العدو كما حصل سابقاً"، مؤكداً عدم وجود ضمانات لالتزام واشنطن بعهودها، "لكن طهران لا تهتم بالتهديدات وتركز على ضمان مصالحها".