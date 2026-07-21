الطاقة الدولية تحذر من التهديدات في باب المندب

شفق نيوز- باريس

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، يوم الثلاثاء، أن التهديدات التي تتعلق بمضيق باب المندب تزيد من حدة مخاوفها بشأن إمدادات النفط، وذلك في ظل تهديدات إيران والحوثيين في اليمن بإغلاق المضيق الذي اكتسب أهمية متزايدة لتجاوز مضيق هرمز.

وفي الوقت ذاته، أوضحت أن السحب المستمر من مخزونات الطوارئ لدى الدول الأعضاء فيها يوفر ارتياحاً كبيراً للأسواق، مؤكدة أن الدول الأعضاء سحبت حوالي 290 مليون برميل منذ 11 آذار/ مارس الماضي.

وأضافت الوكالة الدولية للطاقة أن الدول الأعضاء لا تزال تحتفظ بكمية كبيرة من مخزونات الطوارئ، بما في ذلك أكثر من مليار برميل من المخزونات التي تسيطر عليها الحكومات.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، نقلت "رويترز" عن 3 مصادر أن إيران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوماً على البنية التحتية لشبكة الكهرباء في إيران، وهو ما يشكل تهديداً جديداً خطيراً لإمدادات الطاقة العالمية.

وأوضحت "رويترز" نقلًا عن "مصدرين إيرانيين كبيرين ومصدر مطلع من إحدى دول المنطقة"، طلبوا عدم نشر الأسماء، أن الفكرة نوقشت داخل قيادة إيران، وتم إبلاغ الحوثيين المتحالفين معها.

وأمس الاثنين، أعلن الحوثيون في اليمن، حظراً بحرياً على السعودية، في خطوة يعتقد المراقبون أنها تأتي استجابة لطلب إيراني، ولممارسة مزيد من الضغط على الولايات المتحدة التي تواصل ضرب مواقع ومنشآت حيوية وعسكرية إيرانية لليوم التاسع على التوالي.

وفي بيان مصور، قال الناطق باسم الحوثيين، يحيى سريع، إنه تم فرض "حظر بحري بأثر فوري على السعودية" على حد قوله.