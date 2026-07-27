السعودية تعلن اعتراض مسيّرات انطلقت من العراق: نحتفظ بحق الرد

شفق نيوز- الرياض

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، يوم الاثنين، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة التي قالت إنها انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، في بيان، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت، خلال الساعات الماضية، عدداً من المسيّرات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض.

وأضاف المالكي أن هذه المحاولات "الإرهابية" انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها "ميليشيات إرهابية تابعة لإيران"، مؤكداً حق المملكة في الدفاع عن نفسها ومقدراتها، واحتفاظها بحق الرد "في الوقت والمكان المناسبين".

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها "بأشد العبارات" لما وصفته بـ"الاعتداءات المستنكرة" التي تعرضت لها المملكة بطائرات مسيّرة قالت إن "الميليشيات التابعة لإيران في العراق" أطلقتها.

وأكدت الوزارة عزم المملكة على الحفاظ على أمنها وسيادتها وردع المعتدين، وتمسكها بحقها في الرد على مصادر العدوان، مشددة على ضرورة أن تتخذ الحكومة العراقية "كل ما يلزم لضمان عدم استخدام أراضيها منطلقاً للاعتداءات".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الأردني، اعتراض وإسقاط طائرتين مسيّرتين استهدفتا أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.