الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرتين مسيّرتين استهدفتا أراضي المملكة

شفق نيوز- عمّان

أعلن الجيش الأردني، يوم الاثنين، اعتراض وإسقاط طائرتين مسيّرتين استهدفتا أراضي المملكة، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت، صباح اليوم، طائرتين مسيّرتين استهدفتا أراضي المملكة.

وأضاف المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.