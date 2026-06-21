الرئيس الإيراني: لن نتراجع عن حقنا في تخصيب اليورانيوم

شفق نيوز- طهران

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عصر الأحد، عدم تراجع بلاده عن حقها في تخصيب اليورانيوم، مشيراً إلى أن الطرف المقابل مجبر على قبول ذلك.

وذكر بزشكيان بحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية: "لن نتراجع عن حقنا في تخصيب اليورانيوم، والطرف المقابل مجبر على قبول ذلك".

وتأتي هذه التصريحات تزامناً مع انطلاق المحادثات المباشرة في سويسرا، بين الوفدين الأميركي برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس، والإيراني محمد باقر قاليباف، بالإضافة إلى الوسيطين باكستان وقطر.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن المفاوضات الأميركية الإيرانية انطلقت في سويسرا، الأحد، مشيراً إلى أن ملفي وقف إطلاق النار الشامل في لبنان، والأموال الإيرانية المجمدة تتصدر القضايا.

ويركز الاجتماع، وفقاً للمصدر، على تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم، الذي ينص على إنهاء الأعمال القتالية في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وهو بند تقول طهران إنه تعرض لانتهاكات خلال الأيام الماضية قبل أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من الليلة الماضية، بالتزامن مع وصول الوفد الإيراني إلى سويسرا.

كما يتناول الاجتماع البند الحادي عشر من المذكرة والمتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، في وقت يؤكد فيه الوفد الإيراني أن متابعة تنفيذ خمسة بنود رئيسية من التفاهم، تمثل الهدف الأساسي لمشاركته في المفاوضات الجارية.