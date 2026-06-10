الدفاع الإسرائيلية: مستعدون لتوجيه ضربات قوية داخل إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مساء اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي مستعد لتوجيه "ضربات قوية" داخل إيران، مؤكداً أن المواجهة مع طهران "لا تزال بعيدة عن نهايتها".

ورفض وزير الدفاع الإسرائيلي محاولات إيران الربط بين ساحات المواجهة المختلفة، قائلاً إن "الجيش يواصل مهاجمة عناصر حزب الله في كل مكان، ونرفض رفضاً قاطعاً تهديدات إيران ومحاولتها ربط الساحات".

وتوعد كاتس أن "إذا هاجمت إيران إسرائيل فستتلقى ضربة قوية كما فعلنا قبل أيام"، مؤكداً أن "المعركة ضد إيران بعيدة عن نهايتها والجيش مستعد لمهاجمة إيران بقوة كبيرة".

وفي السياق أيضاً، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عصر الأربعاء، أن بلاده ستهاجم إيران بقوة مجدداً اليوم، ولديها الحق في استئناف القصف.

إلى ذلك، قال وزير الحرب الأميركي بيت هيجسيث، الأربعاء، إن من "غير الحكمة" أن تمضي إيران في تحدي الولايات المتحدة، محذراً طهران من مواصلة التصعيد.

وكان ترمب قد قال في وقت سابق من اليوم، إن إيران استغرقت وقتاً طويلاً للتفاوض على اتفاق مع الولايات المتحدة، وإنه سيتعين عليها الآن "دفع الثمن"، وذلك بعد تبادل إطلاق النار إثر إسقاط إيران لمروحية "أباتشي" أميركية قبالة سواحل عمان.