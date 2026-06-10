ترمب: إيران تماطل وسنضربها بقوة اليوم

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عصر اليوم الأربعاء، أن بلاده ستهاجم إيران بقوة مجدداً اليوم، ولديها الحق في استئناف القصف.

وأضاف ترمب في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "على إيران توقيع الاتفاق وهو اتفاق جيد فهو لا يمنحهم الحق في امتلاك سلاح نووي، بل في الواقع، يحظر عليهم تماماً امتلاك أي سلاح نووي في أي وقت، ونحن نراقب عن كثب ما يقومون به".

واعتبر ترمب أن "إيران تماطل ولا أدري ماذا يفعل قادتها ونحن بصدد منعهم من امتلاك سلاح نووي، وسنرى ما ستؤول إليه الأمور، وإما أن نجد حلاً معها أو سنقضي عليها".

وأشار إلى أن "ما أقصده بأن إيران ستدفع الثمن هو أننا سنهاجمها بشكل قوي، وكان عليها أن توقع على الاتفاق فهو اتفاق جيد وذو مغزى، ونحن قريبون من التوصل إلى اتفاق لكن إيران تواصل المماطلة".

وتابع الرئيس الأميركي: "أريد السلام للشرق الأوسط وللعالم بأسره، ولا نريد اتفاقاً مثل الذي أبرمه أوباما"، مبيناً أن "اتفاق 2015 كان اتفاقاً يتيح لإيران امتلاك سلاح نووي والاتفاق الذي نعمل عليه يقطع الطريق على ذلك".

وفي السياق أيضاً، قال وزير الحرب الأميركي بيت هيجسيث، الأربعاء، إن من "غير الحكمة" أن تمضي إيران في تحدي الولايات المتحدة، محذراً طهران من مواصلة التصعيد.

وكان ترمب قد قال في وقت سابق من اليوم، إن إيران استغرقت وقتاً طويلاً للتفاوض على اتفاق مع الولايات المتحدة، وإنه سيتعين عليها الآن "دفع الثمن"، وذلك بعد تبادل إطلاق النار إثر إسقاط إيران لمروحية "أباتشي" أميركية قبالة سواحل عمان.