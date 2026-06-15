الخارجية الإيرانية: إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم مع واشنطن

شفق نيوز - طهران

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، التوصل بشكل نهائي إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب على الجبهات كافة، مشيرة إلى أن إنهاء الحرب في لبنان يمثل جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق الذي سيتم توقيعه رسمياً يوم الجمعة المقبل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي عقده في طهران، إنه "بعد نحو 100 يوم من التطورات والمواجهات، تبين أن الطرف المقابل كان يدّعي السعي لاستهداف البنى التحتية واستخدم توصيفات سيئة ضد الشعب الإيراني، إلا أننا توصلنا الليلة الماضية إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب في جميع الجبهات".

وأضاف أن "هناك طريقاً طويلاً أمام الولايات المتحدة لكسب ثقة الإيرانيين"، مشيراً إلى أن "ما حدث يمثل خطوة متقدمة باتجاه خفض التصعيد وإنهاء الحرب التي تسببت بأضرار بالغة لدول المنطقة وللشعب الإيراني، وأدت في الوقت ذاته إلى خسارة وهزيمة كبيرة للبادئين بها".

وفي تفاصيل المذكرة، شدد بقائي على أن "موضوع الأصول المجمدة هو حق لإيران وليس منّة من الولايات المتحدة، وكذلك ملف إعادة الإعمار جراء هذه الحرب الجائرة التي ارتُكبت فيها جرائم حرب، حيث تمت الإشارة إلى هذين الملفين بوضوح في مذكرة التفاهم".

وتابع المتحدث باسم الخارجية أن "موضوع رفع العقوبات يمثل ركيزة أساسية وثابتة في خطة عملنا التفاوضية مع أمريكا"، موضحاً أن "الطرف الأمريكي يتوجب عليه إنهاء العقوبات الأولية والثانوية والدولية، وكل ما يتعلق بالملف النووي".

وأشار إلى أن بلاده "ستعمل خلال مهلة 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل بشأن هذه الملفات"، مؤكداً أنه "بموجب المذكرة التي ستُوقع يوم الجمعة، ستتمكن إيران من بيع النفط ومشتقاته والبتروكيماويات دون أي عوائق أو مشكلات".

ونفى بقائي نية بلاده فرض رسوم مرور على السفن، مستدركاً بالقول: "لكن في المقابل، هناك تكاليف لازمة تتعلق بتقديم الخدمات الملاحية وحفظ البيئة البحرية، وهي أمور يتوجب تحديد آلياتها المشتركة بين طهران ومسقط في هذا الصدد".