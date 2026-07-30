الحوثيون ينفون استهداف سفينة في ميناء دمياط بمصر

شفق نيوز- صنعاء

نفت جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، يوم الخميس، علاقتها بالهجوم الذي استهدف سفينتي غاز بميناء دمياط في مصر، أمس الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء "سبأ" وقناة "المسيرة" اللتان يديرهما الحوثيون عن مصدر بوزارة الخارجية في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها دولياً، قوله إن "لا صحة للشائعات حول استهداف اليمن سفينة في ميناء دمياط بمصر".

وأضاف المصدر أن "الموقف اليمني واضح ومعلن وصريح، ويستهدف النظام السعودي فقط لحصاره الظالم وعدوانه المستمر على الشعب اليمني".

وتابع أن "الملاحة آمنة في البحر الأحمر ولا يوجد مبرر لأي مخاوف يحاول النظام السعودي أن يشيعها بغرض إخراج نفسه من المأزق الذي أوقع نفسه فيه".

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أعلنت، أمس الأربعاء، اندلاع حريق في سفينتي غاز بميناء دمياط على ساحل البحر المتوسط، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن إصابات أو خسائر.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري، الخميس، أن الحريق نجم عن طائرة مسيّرة (درون)، مشيرة إلى أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة.