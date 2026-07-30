الحكومة المصرية تؤكد: طائرة مسيرة تسببت باندلاع النيران بالسفينتين في ميناء دمياط

شفق نيوز- القاهرة

أكد مجلس الوزراء المصري، يوم ​الخميس، أن اندلاع النيران في السفينتين اللتين كانتا ترسوان في ميناء دمياط سببه استهداف بطائرة مسيرة.

وقال المجلس في بيان إنه "بعد السيطرة على الحريق ​الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم ​29 تموز/ يوليو 2026، ​وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية ‌حول ⁠الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة، ولم تعلن ​أي جهة ​مسئوليتها ⁠عن الواقعة".

وأضاف "تواصل الجهات المعنية استكمال ​التحقيقات للوقوف على ​ملابسات ⁠الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على ⁠مصالح ​مصر وأمنها ​القومي".

ويوم أمس الأربعاء، أفادت شركة "أمبري" للأمن البحري، بأن طائرة مسيّرة ضربت ناقلة تخزين غاز مملوكة لشركة أميركية في ميناء دمياط.

وأوضحت أن الناقلة التي تخزن الغاز الطبيعي المسال وهي مملوكة ومُشغّلة من قبل شركة أميركية وترفع علم جزر مارشال، تعرضت لإصابة مباشرة بطائرة مسيرة واحدة على الأقل أثناء وجودها في ميناء دمياط.

وفي بيان منفصل، أفادت شركة "إنشكيب" لخدمات الموانئ بأن ناقلتَي غاز اشتعلت فيهما النيران في الميناء، مشيرة إلى أنهما نُقلتا إلى خارج منطقة الميناء.

غير أن وزارة النفط المصرية، أشارت إلى نشوب حريق على سفينتين للتغويز وتخزين الغاز في ميناء دمياط على ساحل البحر المتوسط.

وقالت وزارة البترول في بيان إنه "تم التعامل مع الموقف على الفور وفقاً لخطط الطوارئ"، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.