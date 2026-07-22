الحرس الثوري: الطرق البديلة لهرمز غير آمنة ونحذر من استخدامها

شفق نيوز- طهران

قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الأربعاء، إن مدخل ومخرج مضيق هرمز "تحت سيطرتنا الكاملة"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الطرق البديلة "غير آمنة ونحذر من استخدامها".

وقبل قليل، اعتبر رئيس البرلمان والوفد المفاوض الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن "أمن مضيق هرمز يكمن في غياب القوات الأميركية"، مضيفاً: "لقد قلنا مراراً إن وضع المضيق لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب".

لكن في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، إعادة توجيه 9 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة منذ استئناف الحصار ‏البحري على إيران في 14 تموز/ يوليو الجاري، وذلك رداً على هجمات إيرانية استهدفت سفناً في مضيق هرمز.