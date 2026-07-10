الجيش الأميركي: إيران لا تتحكم في هرمز وهو مفتوح أمام حركة السفن

شفق نيوز- واشنطن

أكد الجيش الأميركي، مساء الجمعة، أن إيران لا تتحكم في مضيق هرمز وهو مفتوح أمام حركة السفن، مشيراً إلى العمل بكل جدية لضمان حرية الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي.

وذكر المتحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى، تيم هوكينز، في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "إيران تنتهك وقف إطلاق النار وتطلق النار على السفن التجارية في مضيق هرمز، وليس هناك أي تبرير لهجمات إيران ضد السفن التجارية".

وأضاف هوكينز: "وجهنا ضربات لإيران كي نحمّلها المسؤولية عن هجماتها في مضيق هرمز، ولم تقع أي أضرار تذكر نتيجة الهجمات الإيرانية".

وتابع المتحدث: "قوضنا قدرات إيران على نشر العنف خارج حدودها ويتبقى لها بعض القدرات في مجال المسيرات والصواريخ، ومستمرون في حالة جاهزية تحسباً لأي قرار يتعلق بإيران".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن واشنطن أبلغت طهران بصورة قاطعة بأن وقف إطلاق النار "انتهى"، ولم يورد في منشور على منصته "تروث سوشيال" تفاصيل إضافية بشأن التداعيات العملية لإعلانه انتهاء وقف إطلاق النار.

من جهتها، قالت هيئة بحرية بريطانية، الجمعة، إن مستوى التهديد الأمني في مضيق هرمز لا يزال مرتفعاً، داعية البحارة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والبقاء على دراية بمناطق خطر الألغام أثناء العبور.

ووفقاً لبيانات تتبع السفن، توقفت حركة الناقلات عبر المضيق تقريباً أمس الخميس مع تقييم مالكي السفن للمخاطر الناجمة عن أحدث الضربات والتي بدأت بعد أن استهدفت إيران سفينة قطرية لنقل الغاز الطبيعي المسال كانت تغادر الممر المائي بالقرب من عمان.

وشنت القوات المسلحة الإيرانية هجمات على بنى تحتية عسكرية أميركية في دول بالخليج، أمس الخميس، عقب ضربات أميركية على مناطق ساحلية في جنوب وشرق إيران، مما زاد من الضغط على وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه قبل ثلاثة أسابيع.

إلى ذلك، قال مصدران إسرائيليان لشبكة "سي أن أن"، الجمعة، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا ترغب في إشراك إسرائيل في المواجهة العسكرية مع إيران، خشية فقدان السيطرة على مسار التصعيد، بعد التوتر الأخير الذي هدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار.