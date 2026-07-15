الجيش الأميركي: تحويل مسار سفينتين منذ استئناف الحصار على إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، عصر الأربعاء، تحويل مسار سفينتين تجاريتين كانتا تحاولان خرق الحصار الذي أُعيد فرضه على الموانئ الإيرانية.

وذكرت القيادة في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، أنه "منذ إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية قبل 17 ساعة، قامت القوات الأميركية بتحويل مسار سفينتين تجاريتين كانتا تحاولان خرق الحصار".

وأكدت أن "الجيش الأميركي لا يزال في حالة تأهب واستعداد لضمان الامتثال الكامل".

Since restarting the naval blockade against Iranian ports 17 hours ago, U.S. forces have redirected 2 commercial vessels attempting to run the blockade. The U.S. military remains vigilant and prepared to ensure full compliance. pic.twitter.com/E00JAlmBua — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 15, 2026

وكان الجيش الأميركي قد أعلن مساء أمس الثلاثاء، استئناف الحصار ‏البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية ‏الإيرانية والقادمة منها.‏

ويأتي إعادة فرض الحصار الأميركي بعدما أفادت "سنتكوم"، بحسب آخر إحصائية لها في 14 حزيران/ يونيو الماضي، بتغيير مسار 142 سفينة تجارية امتثلت للأمر، وعطّلت 9 سفن لم تمتثل منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية في 13 نيسان/ أبريل الماضي.

وجاء رفع الحصار في حينها بعدما وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في 18 حزيران/ يونيو الماضي عن بعد، مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، فيما جاء إعادة فرض الحصار منذ أمس الثلاثاء بعد استهداف الحرس الثوري سفناً في الممر الاستراتيجي.