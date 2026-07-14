الجيش الأميركي يعيد فرض الحصار البحري على السواحل الإيرانية
شفق نيوز- الشرق الأوسط
أعلن الجيش الأميركي، مساء اليوم الثلاثاء، استئناف الحصار البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والقادمة منها.
وقال الجيش في بيان إن أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية ومئات الطائرات العسكرية تعمل حالياً في أنحاء الشرق الأوسط.
وأضاف أن القوات الأميركية لا تزال في حالة تأهب وجاهزية.
ويأتي هذا بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، تنفيذ جولة إضافية من الضربات ضد إيران.
وذكرت (سنتكوم) في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، أنه "في تمام الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة اليوم (العاشرة مساءً بتوقيت بغداد)، بدأت قوات القيادة المركزية الأميركية تنفيذ جولة إضافية من الضربات ضد إيران".
وأشارت إلى أن هذه الموجة تأتي "بهدف مواصلة إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز".