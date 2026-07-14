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    • الجيش الأميركي يعيد فرض الحصار البحري على السواحل الإيرانية

    الجيش الأميركي يعيد فرض الحصار البحري على السواحل الإيرانية
    2026-07-14T20:26:17+00:00

    شفق نيوز- الشرق الأوسط

    أعلن الجيش الأميركي، مساء اليوم الثلاثاء، استئناف الحصار ‏البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية ‏الإيرانية والقادمة منها.‏

    وقال الجيش في بيان إن أكثر من 20 سفينة حربية تابعة ‏للبحرية الأميركية ومئات الطائرات العسكرية تعمل حالياً في ‏أنحاء الشرق الأوسط.‏

    وأضاف أن القوات الأميركية لا تزال في حالة تأهب ‏وجاهزية.‏

    ويأتي هذا بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، ‏تنفيذ جولة إضافية من الضربات ضد إيران.‏

    وذكرت (سنتكوم) في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، أنه "في ‏تمام الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة ‏اليوم (العاشرة مساءً بتوقيت بغداد)، بدأت قوات القيادة ‏المركزية الأميركية تنفيذ جولة إضافية من الضربات ضد ‏إيران".

    وأشارت إلى أن هذه الموجة تأتي "بهدف مواصلة إضعاف ‏القدرات الإيرانية المستخدمة لمهاجمة السفن التجارية في ‏مضيق هرمز".‏

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