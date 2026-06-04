الجيش الإسرائيلي: إصابة 63 ضابطاً وجندياً في جنوب لبنان خلال 4 أيام

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إصابة 63 ضابطاً وجندياً في معارك جنوب لبنان خلال الأيام الأربعة الأخيرة.

وكشف الجيش الإسرائيلي عن مقتل 27 ضابطاً وجندياً وإصابة 1243 منذ تجدد القتال مطلع آذار/ مارس الماضي، مبيناً أن 72 ضابطاً وجندياً إصاباتهم خطرة و139 إصاباتهم متوسطة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن حزب الله أطلق صاروخين على قواته بجنوب لبنان، وجرى اعتراض أحدهما وسقط الآخر قرب القوات دون إصابات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، إن صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل بعدما أطلق حزب الله صواريخ باتجاه جنود إسرائيليين في جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، استمرار عملياته العسكرية في جنوب لبنان، محذراً اللبنانيين من العودة إلى مناطق جنوب نهر الليطاني، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في واشنطن، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

وبدأ الجيش اللبناني، الخميس، الانتشار تدريجياً في مناطق بجنوب نهر الليطاني، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية، فيما قال الرئيس جوزاف عون إن وقف إطلاق النار ⁠مع تل أبيب قد ‌يدخل حيز ⁠التنفيذ خلال ⁠24 ‌ ساعة ‌من موافقة ‌جميع ‌الأطراف المعنية، لكن حزب الله اعتبر أن الاتفاق لن يكون سارياً في حال لم يشمل جنوب لبنان.

وكانت الولايات المتحدة، قد قالت أمس الأربعاء، إن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، عقب الاجتماع الثلاثي الرابع رفيع المستوى بين ممثلين عن الجانبين في واشنطن، والذي عُقد على مدى يومين برعاية أميركية.

وأجريت في واشنطن، على مدار يومين، محادثات بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل بهدف إنهاء التصعيد، الذي بدأ بالتزامن مع حرب إيران، في الوقت الذي يشهد الداخل الإسرائيلي انقساماً بشأن جدوى الاتفاق.

وبحسب بيان ثلاثي مشترك، أصدرته الولايات المتحدة، فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من جانب حزب الله المدعوم من إيران، وإبعاد جميع عناصره من قطاع جنوب الليطاني.