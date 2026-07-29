التلفزيون الإيراني: هجوم أميركي يستهدف موقعاً حدودياً في بيرانشهر

شفق نيوز- طهران

أفاد التلفزيون الإيراني، يوم الأربعاء، بوقوع هجوم أميركي استهدف موقعاً على الشريط الحدودي لمدينة بيرانشهر التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي إيران، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

هذا وأعلن الجيش الأردني، صباح اليوم الأربعاء، اعتراض وإسقاط خمسة صواريخ قال إنها أُطلقت من إيران باتجاه أراضي المملكة.

وفي وقت سابق اليوم، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي، أن إيران أطلقت فجراً، عدة صواريخ باليستية باتجاه قاعدة عسكرية أميركية في الأردن، في أول هجوم من نوعه منذ تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضربات على إيران لإفساح المجال أمام المساعي الدبلوماسية.