البحرين والكويت تعلنان إحباط هجمات إيرانية

شفق نيوز- المنامة

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، ووزارة الدفاع الكويتية، يوم الخميس، إحباط هجمات إيرانية بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مناطق متفرقة من البلدين.

وقالت القيادة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين".

وأشارت إلى أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية صباح اليوم الخميس.

وأكدت القيادة العامة أن أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني، والإبلاغ عنها فوراً.

بدورها أعلنت وزارة الدفاع الكويتية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ، مشيرة إلى أن "أصوات الانفجارات التي سُمعت هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد عسكرية أميركية في البحرين والكويت، مؤكداً أن الهجوم جاء رداً على الضربات الأميركية الأخيرة.

وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.