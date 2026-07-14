البحرين تعلن اعتراض هجمات جوية إيرانية

شفق نيوز- المنامة

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، مساء يوم الثلاثاء، إطلاق صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام بحرينية، بأن الدفاعات الجوية اعترضت هجمات جوية إيرانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الكويتي، اعتراض أهداف جوية ‏‏"معادية" داخل المجال الجوي الكويتي.‏

وذكر الجيش في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن ‏أصوات الانفجارات، نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي ‏للهجمات "المعادية"‏‎.‎