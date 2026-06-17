استراليا تخفف إجراءات السفر إلى الشرق الأوسط بعد الاتفاق الإيراني الأميركي

شفق نيوز- سيدني

قررت أستراليا، يوم الأربعاء، تقليص تحذيراتها المتعلقة بالسفر إلى عدة دول في الشرق الأوسط.

وبحسب القرار، فإنه يسمح للأستراليين بالمرور عبر أكبر مراكز الطيران في الخليج والسفر إليها مع ضمان تغطيتهم بالتأمين

وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وانج، إن أستراليا خففت التوصية السابقة بـ "عدم السفر" إلى البحرين وإسرائيل والكويت وقطر والإمارات بعدما توصلت الولايات المتحدة ‌وإيران لاتفاق مؤقت ينهي الحرب بينهما.

وأضافت، أن التوصية تغيرت إلى "إعادة النظر في ضرورة السفر" إلى تلك الدول لأن الوضع الأمني لا يزال من الممكن أن يتدهور بسرعة ودون سابق إنذار. ويعد إلغاء التوصية بـ "عدم السفر" خطوة إيجابية لشركات الطيران الخليجية.

وقالت شركة "سيريوم" لبيانات الطيران، إن هذه الشركات كانت تنقل أكثر من نصف المسافرين من أوروبا إلى أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادي قبل اندلاع الحرب على إيران في أواخر شهر شباط/ فبراير الماضي.

وفضل العديد من المسافرين الأستراليين، الذين انتابهم القلق من مخاطر ⁠الصواريخ والطائرات المسيرة واضطرابات جداول الرحلات وعدم وجود تغطية تأمينية على السفر، رحلات تسيرها شركات طيران مثل كانتاس والخطوط الجوية السنغافورية وكاثاي باسيفيك التي تمر عبر آسيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران.

وقالت مجموعة فلايت سنتر ترافل، يوم الأربعاء إن المسافرين الذين حجزوا رحلات مسبقا إلى أوروبا عبر الشرق الأوسط، كانوا عادة يعدلون أو يلغون خططهم لأسباب من بينها تحذير الحكومة.

وتسببت الحرب بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى التي اندلعت في (28 شباط/ فبراير 2026)، بإيقاف شبه كلي لمئات الرحلات الجوية في الشرق الأوسط، فيما تكبدت شركات الطيران خسائر كبيرة جراء التوقف.