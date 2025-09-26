29 قتيلاً في قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي جديد

شفق نيوز- قطاع غزة

أفادت مصادر فلسطينية، يوم الجمعة، بمقتل 29 فلسطينياً وإصابة آخرين جراء قصف الجيش الإسرائيلي على مناطق قطاع غزة.

ووفقاً لموقع "ار تي" الروسي، فقد أصيبت مجموعة من المدنيين بعد استهدافهم من طائرات الجيش الإسرائيلي قرب مفرق الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأضاف أن الجيش استهدف الطوابق العلوية من "برج القدس" بالقرب من مجمع الصحابة الطبّي، فيما انتشلت طواقم الإسعاف أطفالاً من تحت ركام منزل في مخيم الشاطئ شمال مدينة غزة.

بينما شهدت محطة الريفي شرقي مدينة غزة سقوط 3 قتلى بالقرب منها جراء استهدافهم بنيران إسرائيلية، وفقاً للمصادر.

وفي وقت سابق من اليوم، نفذت الطائرات الإسرائيلية ضربات جوية على حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن "خدمات بنوك الدم في المستشفيات مهددة بالتوقف الكامل نتيجة عدم توفر المستهلكات المخبرية وأدوات نقل الدم".

وأشارت إلى أن "العجز الشديد في أصناف المستهلكات بالمختبرات يزيد الأزمة تعقيداً إلى جانب النقص الحاد في وحدات الدم ومكوناته".

هذا و طالب الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، من خلال إنذار بالإخلاء الفوري لسكان منطقة ميناء غزة.